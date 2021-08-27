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Наталья Сергунина рассказала об открытии записи на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

Илья Ашуров

Город
Наталья Сергунина рассказала об открытии записи на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», в рамках которого участники будут создавать IT-решения для улучшения жизни в городе. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства.

— Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает нам найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран, — рассказала заместитель мэра.

Участники должны выбрать задание и подать заявку на официальном сайте проекта до 22 октября. Среди заданий есть создание сервиса по подбору литературы для посетителей столичных библиотек, разработка IT-решения для распознавания популярных у горожан пешеходных маршрутов, а также создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев.

В этом году конкурс пройдет в два этапа. В отборочном этапе разработчики представят прототипы своих проектов. Сто лучших команд выйдут в финальный этап. В свою очередь десять из них станут победителями соревнования и получат по одному миллиону рублей.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что среди предложенных участникам заданий есть и связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса.

— Например, нужно создать персонализированный рекомендательный сервис, предлагающий стартапам доступные меры поддержки от правительства Москвы, частных и государственных корпораций, акселераторов и венчурных фондов, — сказал он.

Организатором конкурса «Лидеры цифровой трансформации» выступает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии департамента информационных технологий. Оператор проекта — Агентство инноваций Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 по 30 сентября предприниматели в Москве могут подать заявки на компенсацию расходов по профилактике распространения коронавируса и обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. Заявку можно будет подать на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

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