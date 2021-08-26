Наталья Сергунина: Предприниматели столицы могут обратиться за антикоронавирусной поддержкой

Фото: mos.ru

С 1 по 30 сентября предприниматели в Москве могут подать заявки на компенсацию расходов по профилактике распространения коронавируса и обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина.

Заявку можно будет подать на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

— Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей, — рассказала она.

По словам заммэра, за поддержкой по данному направлению могут обратиться владельцы бизнеса в сферах общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также многих других. Полный список представлен в приказе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы «О предоставлении в 2021 году мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве».

Сергунина отметила, что при подаче заявки на сайте необходима копия расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года. Размер поддержки будет зависеть от количества застрахованных лиц за третий месяц периода.

В начале августа она сообщила, что спецпроект для социально ориентированного бизнеса запустили в Москве. На сайте можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, которые упрощают ведение собственного дела, там же даны инструкции, как получить статус социального предприятия.