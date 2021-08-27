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Названа причина ссоры Меган Маркл и Камиллы Паркер-Боулз

Анастасия Колоскова

Общество
Названа причина ссоры Меган Маркл и Камиллы Паркер-Боулз
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Отношения между Меган Маркл и супругой принца Чарльза Камиллой Паркер-Боулз резко испортились еще весной, однако только сейчас стало известно, что стало причиной ссоры представительниц королевского семейства. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Выяснилось, что кошка раздора пробежала между женщинами после публичного выступления Камиллы Паркер-Боулз о домашнем насилии. Этой теме Камилла посвятила около десяти лет, а в последнее время стала поднимать ее в социальных сетях. Однако Меган практически в то же время разместила в блоге личные фотографии, чем нарушила договоренность. По данным инсайдеров, этот факт очень расстроил герцогиню Корнуолльскую. Именно с тех пор у нее испортились отношения с Меган.

23 августа СМИ сообщали, что Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут расценены как клеветнические.

Команда юристов королевской семьи проконсультируется с компаниями, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни. Основное внимание, как отмечается, будет сосредоточено на мемуарах, которые начал в июле писать принц Гарри.

В них сын наследника престола принца Чарльза пообещал впервые рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга, как ожидается, будет опубликована в конце 2022 года.

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