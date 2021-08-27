Росреестр оформил первый дом по программе реновации в столичном районе Зюзино

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Малая Юшуньская улица Карта всех событий

Первый дом по программе реновации жилищного фонда Москвы оформили в районе Зюзино в ЮЗАО. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного Управления Росреестра.

В ведомстве отметили, что многоэтажка на Малой Юшуньской улице поставлена на кадастровый учет. Также в новостройке уже зарегистрировали право владения на первую квартиру.

Дом в Зюзине предусмотрен двухсекционный общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Здесь расположится 225 квартир, большинство из которых двухкомнатные.

Жилые помещения будут начинаться со второго этажа. На первом этаже разместят коммерческие организации: магазины, кафе, офисы и многое другое.

В зоне общего пользования на первом этаже будут оборудованы комнаты для консьержа и технического инвентаря, а также колясочная.

При этом Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве, отметил, что дома по реновации возводят комплексно. Помимо строительства многоэтажек, рабочие облагораживают дворовую территорию, устанавливают детские и спортивные площадки, а также высаживают деревья и кустарники.

— На данный момент Юго-Западный административный округ занимает пятое место по общей площади поставленных на кадастровый учет домов в рамках реновации — это более 240 тысяч квадратных метров. На счету округа 14 учтенных объектов, — подытожил глава московского Росреестра.

В четверг, 26 августа, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что осенью 2021 года в районе Марьина Роща по программе реновации передадут под заселение новостройку на Шереметьевской улице.