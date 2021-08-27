Автосервис построят на северо-западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Новокуркинское шоссе Карта всех событий

На Новокуркинском шоссе могут построить автосервис с сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Он появится на свободной от застройки территории, расположенной по адресу Новокуркинское шоссе, владение 50. Решение об этом приняли на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным. Земельный участок, площадь которого составляет около 0,3 гектара, выставят на торги для строительства автосервиса, автомойки, магазина сопутствующих товаров, кафе.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, суммарная поэтажная площадь объекта может составить около 5250 квадратных метров.

В пресс-службе также рассказали, что на юго-западе столицы проведут реконструкцию административного здания, после которой его площадь может увеличиться более чем на треть. Здание, о котором идет речь, находится на Профсоюзной улице, владение 125. На прошлой неделе столичная Градостроительно-земельная комиссия приняла решение об изменении застройки занимаемой им территории.