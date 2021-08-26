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Административное здание на Профсоюзной улице в Москве реконструируют

Илья Ашуров

Город
Административное здание на Профсоюзной улице в Москве реконструируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 125к1 Карта всех событий

На юго-западе столицы проведут реконструкцию административного здания, после которой его площадь может увеличиться более чем на треть. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Здание, о котором идет речь, находится на Профсоюзной улице, владение 125. На прошлой неделе столичная Градостроительно-земельная комиссия приняла решение об изменении застройки занимаемой им территории.

— В настоящее время по указанному адресу на участке площадью 0,4 гектара расположено административное здание. Его площадь составляет около 6350 квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что после реконструкции здания его площадь может увеличиться до 9970 «квадратов».

В четверг, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о планах развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино». Он отметил, что Выхинский узел, чей пассажиропоток составляет 400 тысяч человек в сутки, является одним из самых проблемных в столице.

К проекту его реконструкции специалисты приступят уже в этом году, а уже в следующем начнутся строительные работы.

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