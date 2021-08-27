Благоустройство Медведковского пруда началось на северо-востоке столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты приступили к благоустройству Медведковского пруда в столичном районе Северное Медведково, завершить которое планируют к концу года.

Необходимость работ обусловлена обмелением водоема, чья площадь составляет 0,2 гектара. Изначально он подпитывался в сезоны паводка водами Райевского ручья, дождевыми осадками и талым снегом, но на нем отразилось изменение климата. В последние годы пруд не получал сезонную подпитку, а донный слой стремительно терял воду. Кроме того, на его дне накопился большой объем грязи и ила.

— Несмотря на небольшой размер водоема, к выполнению работ по благоустройству Медведковского пруда Мосводосток подошел с особой ответственностью. Будут проведены такие работы, как полный спуск воды, извлечение иловых отложений со дна пруда, устройство водоупорного слоя, благоустройство береговой полосы протяженностью 469 погонных метров с использованием нескольких типов берегоукрепления, создание пологих выходов для водоплавающих птиц, восстановление водовыпуска и водосбросной камеры, — приводит слова заместителя генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимира Яворского официальный сайт мэра Москвы.

В рамках работ специалисты также обустроят две зоны биоплато, чья общая площадь составит 535 квадратных метров. На них высадят растительность, включая такие редкие виды, как ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, камыш озерный, рогоз узколистный. Также на водоеме обустроят места для гнездования птиц и зону нерестилища рыб и отремонтируют смотровую площадку.

В настоящее время в столице уже завершилось благоустройство 12 прудов.

В марте заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что всего в 2021 году специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию 30 прудов.