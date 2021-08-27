Музей «Царицыно» позвал москвичей на эко-квест «Тенистыми аллеями»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 4 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в экологическом квесте «Тенистыми аллеями». Мероприятие пройдет на территории пейзажного парка.

Участникам предстоит «прочитать» парк с помощью заданий в маршрутных листах. Маршрут разработан эколого-просветительским отделом музея-заповедника специально для познавательного отдыха на природе. Весь маршрут по парку сопровожден подробной навигацией и отметками на каждой точке.

На финише участники смогут поделиться своими мыслями о парке и задать вопросы сотрудникам музея.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Главная выставка страны с 28 августа зовет горожан принять участие в цикле тематических игр от проекта «Бегущий город». Участникам мероприятий предстоит разгадать секреты ВДНХ и поближе познакомиться с ее тайными уголками. Первая игра будет посвящена истории создания ВДНХ и важнейшим ее объектам. Участникам потребуется смартфон для получения заданий и ввода ответов на игровом сайте.