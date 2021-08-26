ВДНХ позвала москвичей на цикл квест-экскурсий «Бегущий город»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны с 28 августа приглашает горожан и гостей столицы принять участие в цикле тематических игр от проекта «Бегущий город». Участникам мероприятий предстоит разгадать секреты ВДНХ и поближе познакомиться с ее тайными уголками.

Первая игра будет посвящена истории создания ВДНХ и важнейшим ее объектам. Участникам потребуется смартфон для получения заданий и ввода ответов на игровом сайте.

Участие в мероприятиях по билетам и по регистрации, сообщается на сайте выставки.

4 и 5 сентября на ВДНХ пройдет фестиваль «Russian Woodstock. Мир. Любовь. Музыка», где можно будет услышать выступление российских и зарубежных рок-звезд. Посетителей музыкальной феерии ждут почти все направления рок-культуры: классик, прогрессив, хард, симфо и другие. В программе также экскурсии и мастер-классы.

До 17 октября музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку проект «Год в фотографиях #In365», которая открыта в павильоне «Книги». Посетители увидят работы фотохудожника Владимира Мухина. Выставка рассказывает о людях, настроении, событиях, эмоциях и смыслах.