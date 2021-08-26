Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВДНХ позвала москвичей на цикл квест-экскурсий «Бегущий город»

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ позвала москвичей на цикл квест-экскурсий «Бегущий город»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны с 28 августа приглашает горожан и гостей столицы принять участие в цикле тематических игр от проекта «Бегущий город». Участникам мероприятий предстоит разгадать секреты ВДНХ и поближе познакомиться с ее тайными уголками.

Первая игра будет посвящена истории создания ВДНХ и важнейшим ее объектам. Участникам потребуется смартфон для получения заданий и ввода ответов на игровом сайте.

Участие в мероприятиях по билетам и по регистрации, сообщается на сайте выставки.

4 и 5 сентября на ВДНХ пройдет фестиваль «Russian Woodstock. Мир. Любовь. Музыка», где можно будет услышать выступление российских и зарубежных рок-звезд. Посетителей музыкальной феерии ждут почти все направления рок-культуры: классик, прогрессив, хард, симфо и другие. В программе также экскурсии и мастер-классы.

До 17 октября музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку проект «Год в фотографиях #In365», которая открыта в павильоне «Книги». Посетители увидят работы фотохудожника Владимира Мухина. Выставка рассказывает о людях, настроении, событиях, эмоциях и смыслах.

Читайте также:
ВДНХквестыэкскурсия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте