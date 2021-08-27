Пластический хирург рассказала, как увеличить губы без уколов

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Пластический хирург Анастасия Игнатьева назвала способ увеличения губ без инъекций.

— Можно покупать вакуумные присоски, которые цепляешь на губы на полчаса, и у тебя будут надутые губы, а если перестараться — в гематомах, синие и на все лицо разбухшие, — рассказывает эксперт в интервью для YouTube-канала «Клатч Онлайн».

Второй способ — хирургический. Можно провести операцию буллхорн, или хейлопластику — подтяжку верхней губы, при котором иссекается расстояние между носом и верхней губой, которая в результате становится более вывернутой и объемной.

— Но уколы — это самый распространенный способ и самый безопасный. Есть техники без проколов губ, когда мы не повреждаем контур, а заходим со стороны и при помощи тонкой канюли и выкладываем препарат. Это подойдет для тех, кто склонен к пигментации. Есть случаи, когда у девушек в местах проколов губ пропадает цвет. Мы можем этого избежать при помощи такого способа постановки препарата. Но он подойдет только тем, что колет губы в первый раз, — объясняет доктор.

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