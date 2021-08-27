Москва выставила на торги десять мест на автостоянке на Цветном бульваре

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столица планирует продать на торгах десять мест для автомобильной стоянки в жилом комплексе на Цветном бульваре. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, отправить заявку на участие в торгах возможно до 17 сентября 2021 года.

Глава ведомства отметил, что в течение текущего года в результате торгов купили 622 объекта общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров в Москве.

— Сейчас на продажу посредством публичного предложения выставляется десять машино-мест в подземном паркинге жилого комплекса рядом с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Площадь объектов варьируется от 15,2 до 31,9 квадратного метра, — заявил Максим Гаман.

Также на официальном сайте мэра Москвы добавили, что в 2020 году по итогу торгов было выкуплено лишь 436 объектов.

В пятницу, 27 августа, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица выставила на продажу 15 земельных участков, которые будут застроены индивидуальными жилищными объектами. Объекты можно будет построить в ТиНАО, ВАО и САО.