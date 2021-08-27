Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва выставила на торги десять мест на автостоянке на Цветном бульваре

Виктория Сикерина

Город
Москва выставила на торги десять мест на автостоянке на Цветном бульваре
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столица планирует продать на торгах десять мест для автомобильной стоянки в жилом комплексе на Цветном бульваре. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, отправить заявку на участие в торгах возможно до 17 сентября 2021 года.

Глава ведомства отметил, что в течение текущего года в результате торгов купили 622 объекта общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров в Москве.

— Сейчас на продажу посредством публичного предложения выставляется десять машино-мест в подземном паркинге жилого комплекса рядом с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Площадь объектов варьируется от 15,2 до 31,9 квадратного метра, — заявил Максим Гаман.

Также на официальном сайте мэра Москвы добавили, что в 2020 году по итогу торгов было выкуплено лишь 436 объектов.

В пятницу, 27 августа, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица выставила на продажу 15 земельных участков, которые будут застроены индивидуальными жилищными объектами. Объекты можно будет построить в ТиНАО, ВАО и САО.

Читайте также:
ПарковкиЦветной бульварторги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте