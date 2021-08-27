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Автоэксперт рассказал, когда выгодно покупать зимнюю резину

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт рассказал, когда выгодно покупать зимнюю резину
Фото: pixabay.com

Зимнюю резину нужно покупать уже сейчас. Крайний срок — до первых заморозков. Чем ближе к зиме, тем выше цена на шины. Такой совет дал автовладельцам в беседе с «Вечерней Москвой» автоэксперт Константин Лигачев.

— Пойдет сезон, поэтому все пытаются купить сейчас, да и подорожание происходит... Октябрь – ноябрь, главное не в последнюю секунду, потому что может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет, — сказал эксперт.

Также он добавил, что лучше покупать новые шины. Здесь дело, как с обувью. Конечно, если хочется сэкномить, то можно купить и поддержанные. Но все зависит от ее качества и умения водителя разбираться в нем.

Ранее аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рассказал, что при выборе цвета автомобиля нужно полагаться не только на личный вкус, но принимать во внимание вопрос практичности. Так, если ездить придется по дорогам в регионе, где много грязи и мало солнца, то лучше купить машину темно-серого цвета. В солнечном и жарком климате предпочтение лучше отдать белому цвету автомобиля.

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