Академик Румянцев: Кадровый центр депздрава Москвы дает будущим врачам зеленый свет в профессию

Фото: Из личного архива А. Румянцева.

Работа кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы делает допуск к врачебной профессии независимым от образовательной системы, считает академик РАН Александр Румянцев. Подобное разделение медицинского образования и аккредитации специалистов соответствует мировой практике, убежден основатель Центра им. Д. Рогачева.

— Во всем мире аккредитацию врачей проводят профессиональные организации. Представители практического здравоохранения, специалисты профильных специальностей, которые работают в кадровом центре Депздрава, дают будущим врачам зеленый свет в профессию, — отметил Александр Румянцев

По мнению академика РАН, право аккредитации специалистов необходимо предоставить также представителям профессиональных медицинских сообществ, которые будут давать врачам как первичную аккредитацию, а также каждые пять лет проводить подтверждение квалификации.

В кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы, который открылся в мае 2021 года, первичную специализированную аккредитацию прошли более 900 ординаторов. В центре в том числе проводят первичную специализированную аккредитацию молодых специалистов перед тем, как они приступят к врачебной практике.

В центре уже успели принять несколько потоков специалистов — аккредитацию прошли более 900 ординаторов по специальностям «оториноларингология», «анестезиология-реаниматология», «психиатрия», «акушерство и гинекология», «хирургия» и другие. Возможности центра позволяют пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям.