Фестиваль детской книги «ЛитераТула» позвал гостей в Тулу

Фото: Ксения Муравьева / Вечерняя Москва

Столица оружейников России, город Тула, с 3 по 5 сентября приглашает взрослых и детей на фестиваль книги «ЛитераТула».

Посетители мероприятия смогут встретиться с писателями, иллюстраторами, переводчиками, увидеть театральные постановки, принять участие в творческих мастер-классах, послушать презентации новинок. Кроме того, будет работать книжная ярмарка.

Гости фестиваля на творческих занятиях смогутпридумать персонажа, изобразив его на стикере, вообразить то, чего не видно, достать картинки из шляпы, проиллюстрировать новости, освоить трафаретную печать, создать карточки самопомощи.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

Московская область 4 и 5 сентября зовет в Коломну, где состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Форум приурочен к 200-летию со дня рождения Достоевского и 10-летию музея-резиденции «Арткоммуналка», рассказывающего о повседневности 1960-х. В субботу город накроет фантастическая атмосфера, соединившая в себе события XIX века, 60-х годов XX века и современности. Тема фестиваля текущего года — «Фантастическое. О чем мы мечтаем?». А на следующий день фестиваль продолжится в фамильной усадьбе Федора Достоевского «Даровое». Здесь состоится праздник «Счастливый Достоевский».