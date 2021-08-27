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Российские спортсмены выиграли в финале по фехтованию на колясках на Паралимпиаде

Виктория Сикерина

Спорт
Российские спортсмены выиграли в финале по фехтованию на колясках на Паралимпиаде
Фото: vk/russianparalymp

Шпажисты сборной России в пятницу, 27 августа, победили спортсменов из Китая в фехтовании на колясках в финале Паралимпийских игр в Токио.

Счет игры составил 45:39.

Российскую команду представляли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и запасной Никита Нагаев.

В этот же день женская команда по фехтованию на колясках завоевала бронзовую медаль, обыграв сборную Гонконга со счетом 45:34.

Таким образом, Россия за все Паралимпийские игры восемь раз стала обладательницей золотых наград. Всего сборная завоевала 24 медали, что закрепило ее на третьей позиции в рейтинге команд, передает ТАСС.

В пятницу, 27 августа, российская пловчиха Валерия Шабалина заняла первое место в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсменка справилась с поставленной задачей за 2 минуты и 03,71 секунды.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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