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«Теряюсь от хамства»: Гагарина рассказала о личных границах

Полина Долганова

Общество
«Теряюсь от хамства»: Гагарина рассказала о личных границах
Фото: instagram/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина пообщалась со своими поклонниками на тему личных границ. Вопрос о том, как давать отпор бестактным людям, звезда подняла на своей странице в Instagram.

В качестве примера певица привела ситуацию со своей дочерью Мией, которая спросила у подруги семьи, почему та так долго сидит у них дома, если не собирается оставаться на ночь.

Гагарина отметила, что данная ситуация является не совсем корректным примером, потому как речь идет об очень близком человеке, который понимает тонкости общения с ребенком и не обидится на подобный вопрос.

Тем не менее тема бестактности и беспардонности преследует участницу Евровидения всю ее творческую карьеру. По ее словам, многие люди часто задают ей вопросы о разводе и о ее переживаниях после расставания с бывшим мужем.

— Иногда в таких ситуациях я выхожу из себя и превращаюсь из улыбчивого и искреннего человека в монстра. Мне приходится ставить на место такого «прыткого собеседника», а через некоторое время выслушивать сплетни про то, какая же я на самом деле стерва, — написала артистка.

Певица подытожила, что в настоящее время она активно работает над тем, чтобы научиться ставить на место бестактных людей, а также вовремя говорить «нет».

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись осенью 2020 года после шести лет брака. У пары есть общая дочь Мия. Также Исхаков тепло относится к сыну певицы от первого мужа — актера Петра Кислова.

Весной Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной, назвав их сложными. По его словам, после развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются, а общаются исключительно по вопросам, связанным с дочерью.

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