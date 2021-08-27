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Песков отреагировал на обращение представителей СМИ по поводу иноагентов

Анастасия Волоснова

Общество
Песков отреагировал на обращение представителей СМИ по поводу иноагентов
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле видели обращение представителей СМИ про иноагентов. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обращение заслуживает внимания, но является слишком «эмоциональным».

— Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона известного, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что указанные в обращении требования — это «не совсем верная риторика».

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко опубликовали 27 августа несколько российских СМИ, пишет РИА Новости.

До этого Дмитрий Песков заявил, что при включении телеканала «Дождь»* в список СМИ-иноагентов Министерство юстиции выполняло положение закона и свою работу.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов телеканал «Дождь»* в пятницу, 20 августа. Кроме того, в список было добавлено издание «Важные истории»* — юридическое лицо Istories Fonds, которое зарегистрировано в Латвийской Республике. Иноагентами также признали семь журналистов.

*Организация признана в России иноагентом.

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