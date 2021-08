Песков прокомментировал включение «Дождя»* в список иноагентов

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при включении телеканала «Дождь»* в список СМИ-иноагентов Министерство юстиции выполняло положение закона и свою работу.

— Это не согласовывается. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ — не может, соответственно, и был («Дождь»* — прим. «ВМ») объявлен иноагентом, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов телеканал «Дождь»* в пятницу, 20 августа, сообщили на сайте ведомства.

Кроме того, в список были добавлено издание «Важные истории»* — юридическое лицо Istories Fonds, которое зарегистрировано в Латвийской Республике. Иноагентами также признали семь журналистов.

23 июля Минюст включил The Insider SIA* в список иноагентов. The Insider SIA*, зарегистрированное в Риге, является администратором доменного имени интернет-издания The Insider*.

Позднее уголовное дело о клевете возбудили в отношении главреда The Insider* Романа Доброхотова. К главному редактору был подан иск о защите чести и достоинства в интересах журналиста из Нидерландов Макса ван дер Верффа.

*Организация признана в России иноагентом.