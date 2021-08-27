Гэмэошный помидор-вакцина: врачи «растоптали» разработку ученых Узбекистана

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Новая форма вакцины против коронавируса в виде помидора вряд ли будет реализована в жизнь и маловероятно, что станет эффективной. Подобные труды ученых ведутся давно, но ни один препарат не применяется. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи.

В Узбекистане создали вакцину от коронавируса в виде помидора, который можно съесть. Разработкой занимались сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. Ученые работали над созданием вакцины с января 2021 года.

По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, съедобную вакцину пытаются разработать с 1989 года. Тема бурно развивалась: «вакцины в сое, кукурузе, бананах, картошке».

— Все используется как платформа для внедрения туда инфекционных белков. Пытались внедрить самые разные... Проекты были в продвинутых стадиях, но в применение клиническое ни одна такая вакцина не пошла, — сказал врач.

Все связано с рядом проблем. Например, с вопросами в регулировании: непонятно, как зарегистрировать лекарственный препарат, например, в форме картошки. Кроме того, непонятно, как дозировать такой препарат. В зависимости от рассады, поколения растения и так далее сильно меняется концентрация внедренных белков. К тому же иммунитет от такой вакцинации образуется только преимущественно местный, а не системный. Кроме того, на один плод нужно в 10–100 раз больше антигена, чем для обычной формы вакцины.

— Это хорошо для тех инфекций, которые в кишечнике присутствуют. Например, холера, ротавирус. Но что касается респираторных, то тут успеха пока нет, — добавил Крючков.

Также для такой вакцины не подходят фрукты и овощи, которые требуют термической обработки. Крючков также высказал мнение, что рассматривать помидор-вакцину пока приходится «исключительно как экспериментальную, как задел на будущее».

— Можно также выпить вакцину. Но проблема здесь в другом — в созревании растений. Стенки растительных клеток жесткие, есть специальные наружные оболочки, которые окружают мякоть, условно. Это защищает от переваривания в желудке. Это позволяет большему проценту этого генно-модифицированного белка в томате проникать дальше и, соответственно, уже работать в тонком кишечнике, что нам и надо... Я думаю, что в отношении коронавирусной инфекции не сработает такой способ, — добавил врач.

Как рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, много разных вакцин существует сегодня и много перспективных разрабатывается, но вакцинация с помощью помидора — самая удивительная и необычная.

— Такие генетические эксперименты с введением генов вируса в овощи, на мой взгляд, кажутся довольно рискованными и даже опасными. Мне сложно представить, чтобы после переваривания помидора в желудке оставались целыми структурные элементы вирусных частиц, которые, попав в кровоток или всосавшись через кишечник, могли бы поспособствовать выработке антител, — заключил врач.