В Узбекистане создали вакцину от COVID-19 в виде помидора

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В Узбекистане создали вакцину от коронавируса в виде помидора, который можно съесть. Разработкой занимались сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.

Ученые работали над созданием вакцины с января 2021 года.

— Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает «вакцинированный помидор», он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела, — уточнил один из специалистов центра.

Специалисты пояснили, что выбор в пользу помидоров был сделан неслучайно. Перед употреблением в пищу помидоры не подвергаются термической обработке, а при высоких температурах в вакцине могли бы начать разрушаться клетки, вырабатывающие антитела, пишет Sputnik Узбекистан.

При этом Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа. Новый препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» необходимо вводить дважды с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

До этого, 17 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. До четверга, 26 августа, в стране были зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».