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Число погибших при взрыве военных складов в Казахстане выросло до 12 человек

Анастасия Волоснова

В мире
Число погибших при взрыве военных складов в Казахстане выросло до 12 человек
Фото: Instagram / taraz.times

Число погибших при взрыве на складе воинской части в Жамбылской области в Казахстане выросло до 12 человек. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали в МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что после аварии в больницы поступили 90 человек, среди которых были 49 сотрудников местного департамента по ЧС.

Специалисты нашли на месте взрыва тела еще трех человек, их личность уточняется. Всего в результате инцидента погибли 12 человек, 98 пострадали.

При этом в настоящее время продолжается ликвидация возгорания на месте взрывов, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что сообщалось, в результате взрывов военный прокурор южного региона в звании полковника, сержант, ефрейтор и гражданский служащий военизированной охраны погибли.

Взрыв на складе воинской части в Казахстане прогремел в четверг, 26 августа. В настоящий момент следственно-оперативная группа разбирается в причинах и обстоятельствах инцидента. Глава Министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что не исключает вероятности умышленного поджога.

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