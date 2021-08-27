Мосприрода попросила горожан не подкармливать животных перед наступлением холодов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жителей столицы призвали не подкармливать диких животных в преддверии холодного сезона, так как это может им навредить. Об этом в пятницу, 27 августа, написала пресс-служба Мосприроды.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следует позволить животным самим добыть себе пищу. В свою очередь подкормка отвлекает их от этого.

— Ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в теплые страны. Перелет для них станет трудным и опасным. А звери могут потерять навык поиска еды, — говорится в сообщении.

При этом в Мосприроде подчеркнули, что начинать подкормку нужно при соблюдении двух условий: наличии постоянного снежного покрова и низкой температуры воздуха.

Мосприрода 28 и 29 августа приглашает взрослых и детей в экоцентры и на природные территории, где для посетителей пройдут бесплатные творческие занятия.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, обзорная экскурсия состоится по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная Сказка». В экоцентре «Скворечник» можно принять участие в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и игре «Знаем, умеем, сортируем». Экологические игры, конкурсы, викторины пройдут и в экоцентре «Воробьевы горы».