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Юрист рассказал, получит ли Путин выплату в 10 000 рублей в сентябре

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист рассказал, получит ли Путин выплату в 10 000 рублей в сентябре
Фото: Администрация президента РФ

Президенту России Владимиру Путину сейчас 68 лет, и он является получателем пенсии. Новый указ о дополнительных финансовых мерах поддержки распространяется и на главу государства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Евгений Кириченко.

— Согласно указу президента от 24.08.2021 года о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию по состоянию на 31 августа 2021 года и постоянно проживающим на территории РФ, положена выплата 10 тысяч рублей. Она поступит на карты россиян без заявлений, автоматически. Поскольку наш президент родился в 1957 году, и ему 68 лет, то на 31.08.2021 года, согласно действующему законодательству, он является получателем пенсии. Соответственно, Владимир Путин тоже получит данную меру поддержки, — уточнил юрист.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что порядка 30,7 миллиона российских пенсионеров получат единовременную выплату. В конце следующей недели по 10 тысяч рублей автоматически придет тем, кто получает пенсию на карту. Как позже уточнили в Пенсионном фонде России, не получат данную меру финансовой поддержки те граждане нашей страны, кто выйдет на пенсию в сентябре, октябре и позже.

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