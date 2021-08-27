В ПФР объяснили, кто из пенсионеров не получит 10 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Выплату размером в десять тысяч рублей получат пенсионеры, а также те россияне, кто выйдет на пенсию до 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа, в Пенсионном фонде России (ПФР) по Белгородской области.

При этом гражданам России, которые выйдут на пенсию в сентябре, октябре и позже, средства выплачивать не будут.

Выплаты будут начислять с 30 августа по 5 сентября. Сначала деньги получат пенсионеры, которым пенсия приходит на банковские карты. С 3 сентября средства будут выдавать гражданам, которые получают пенсию через «Почту России», пишет «Газета.ру».

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.