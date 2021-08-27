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Ученые назвали снижающие умственные способности продукты питания

Полина Долганова

Общество
Ученые назвали снижающие умственные способности продукты питания
Фото: pexels.com / ready made

Если человек будет употреблять большое количество продуктов с высоким содержанием жиров, он рискует столкнуться со снижением когнитивных способностей. Соответствующая информация появилась в исследовании американских ученых из Университета Южного Иллинойса.

Специалисты отмечают, что к опасной для умственного развития еде относятся бургеры, пицца, картошка фри и чипсы. К этой группе также можно отнести более традиционные русские закуски: бутерброды, сосиски, салаты с майонезом и пирожки.

Скорость снижения умственных способностей будет зависеть от частоты употребления таких продуктов, отмечают специалисты.

В исследовании говорится, что вредная пища лишает мозг возможности получать глюкозу. Так, орган начинает компенсировать нехватку вещества с помощью жиров.

Данный факт был доказан с помощью эксперимента на крысах. Грызунов распределили на две группы: одних кормили жирной едой, а других — нормальной пищей. В итоге удалось установить, что зверьки из группы с вредными продуктами заметно набрали вес и хуже других прошли тесты на умственные способности, передает Пятый канал.

До этого эксперты назвали продукты, улучшающие работу мозга. По словам диетолога медицинского онлайн-сервиса Маргариты Макухой, клеткам головного мозга, нейронам, необходимы полезные вещества, потребность в которых значительно вырастает во время учебы или напряженной умственной активности.

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