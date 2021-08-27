Пентагон запретил американским базам в Европе приобретать у России энергоресурсы

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Министерство обороны США запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. Соответствующий официальный документ был опубликован в пятницу, 27 августа, в Федеральном реестре.

Запрет во исполнение положений оборонного бюджета на 2020-й финансовый год начнет действовать с 1 октября 2021 года.

— Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе, — говорится в документе из реестра.

Так, запрет распространяется на все виды энергоресурсов, однако допускается возможность исключений из правила.

До этого энергетическая компания Газпром допустила возможность увеличения объема транзита газа через Украину выше настоящих обязательств после того как срок договора на прокачку газа в 2024 году завершится. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава компании Алексей Миллер.

Эксперт сообщил, сколько Россия может заработать на экспорте газа в 2021 году. Замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов сообщил, что за 2021 год Россия получит около 900 миллиардов рублей доходов от экспорта газа, если цена на него останется на прежнем уровне.