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Футболисты «Динамо» и «Локомотива» сыграли вничью в столичном дерби

Анастасия Волоснова

Спорт
Футболисты «Динамо» и «Локомотива» сыграли вничью в столичном дерби
Фото: ФК Локомотив Twitter

Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Локомотивом» в московском дерби в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла вечером в пятницу, 27 июля, на стадионе в Петровском парке.

Игра завершилась со счетом 1:1. Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил гол на 23-й минуте. На 41-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. В компенсированное арбитром время был удален с поля полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

26 августа футбольный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун.

Также 26 августа самарские «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли своих соперников из «Уфы» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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