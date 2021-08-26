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«Зенит» обыграл ЦСКА с минимальным счетом в матче чемпионата России по футболу

Илья Ашуров

Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА с минимальным счетом в матче чемпионата России по футболу
Фото: Twitter / @zenit_spb

Футбольный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающего «сине-бело-голубых» Сердар Азмун. Забитый мяч стал 100-м голом иранского форварда за российские команды.

Таким образом, беспроигрышная серия питерской команды увеличилась до шести матчей. На данный момент «Зенит» с 14 очками занимает первое место в таблице РПЛ. После перерыва на матчи сборных команда примет дома «Ахмат».

ЦСКА после шести туров имеет в своем активе 9 очков и располагается на шестой строчке в таблице. Следующий матч армейцы проведут на выезде с тульским «Арсеналом».

26 августа самарские «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли своих соперников из «Уфы» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл «Сочи» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для столичной команды это поражение стало третьим по счету в текущем турнире.

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