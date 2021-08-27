Более 260 семей в Хорошево-Мневниках переезжают в новые квартиры по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 22к3с2 Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники по программе реновации в новое жилье переезжают свыше 260 семей, из которых 205 уже переселились в новые квартиры. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— До 2024 года в рамках первого этапа программы запланировано начать переселение 4,2 тысячи человек, живущих в 20 домах, — заключил глава ведомства.

Новые квартиры уже получили жители домов 20 (корпус 1) и 22 (корпус 2) на проспекте Маршала Жукова. В настоящее время идет заселение в дом 22 на улице Демьяна Бедного. В ближайшее время начнется заселение в дом 22а на Карамышевской набережной.

Всего в указанном районе под программу реновации попали 156 домов общей площадью свыше полумиллиона «квадратов». В этих домах проживают около 31 тысячи москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Переселение из 29 домов осуществят в объекты по программе реновации жилищного фонда Москвы в районе Северное Измайлово в Восточном административном округе (ВАО). Более пяти тысяч жителей в ВАО уже получили или находятся в процессе получения новой жилплощади.