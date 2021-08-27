Три человека погибли в результате пожара в больнице Ярославля

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Три человека погибли при пожаре в ГКБ Ярославля, по предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

— В результате возгорания, по предварительным данным, аппарата ИВЛ в ГКБ (Ярославля) погибли три человека, — рассказал собеседник агентства.

Из-за инцидента из медицинского учреждения эвакуировали более 70 пациентов. Происшествие произошло по причине возгорания матраса, его уже удалось потушить, приводит сообщение регионального МЧС сайт агентства.

9 августа в больнице во Владикавказе в реанимации для больных коронавирусом произошли сбои в подаче кислорода. В результате погибли 11 человек. На следующий день после случившегося технические неполадки были устранены, подача кислорода возобновилась в полном объеме.

11 августа правоохранительные органы задержали главного врача больницы Владимира Плиева. В результате проверки инцидента выяснилось, что в медучреждении было неисправно техническое оборудование. Также правоохранители заявили о халатности медицинских работников.