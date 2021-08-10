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Трагедия во Владикавказе: что известно о гибели пациентов в ковидной реанимации

Руслан Давлетшин

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Трагедия во Владикавказе: что известно о гибели пациентов в ковидной реанимации
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице во Владикавказе произошли сбои с подачей кислорода. В результате инцидента погибли 11 человек. О том, что известно о чрезвычайном происшествии, — в материале «Вечерней Москвы».

Как произошла авария

Установлено, что причиной сбоя стал прорыв кислородной трубы из резервуара под землей. В результате произошла разгерметизация и прекратилась подача кислорода. По данным врачей больницы, в реанимацию госпиталя он не поступал четыре минуты, а через 14 минут его подача была полностью восстановлена. Чуть позже следователи установили, что кислород не подавался в реанимацию от 10 до 40 минут.

Для некоторых пациентов это время стало фатальным. В реанимации медучреждения находился 71 человек, из которых 13 — на инвазивной системе вентиляции легких. 11 из тех, кто лежал на ИВЛ, в итоге погибли: восемь женщин и трое мужчин в возрасте от 48 до 85 лет. Все они были в тяжелом состоянии с диагностированным коронавирусом. Их легкие были поражены на 80 процентов и более. Смерть одного–двух из 11 погибших пациентов напрямую с потерей кислородной поддержки не связана. Выживших перевели на резервные источники кислорода, и они сейчас под наблюдением реаниматологов.

Одной из жертв трагедии стала 60-летняя москвичка Елена Ботоева. Она приехала в Северную Осетию в 20-х числах июля отдохнуть и навестить родственников и во время путешествия заболела ковидом в тяжелой форме и попала в больницу, а 5 августа оказалась в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. По словам ее родственников, находясь еще в сознании, женщина жаловалась на отношение врачей к своим обязанностям и просила забрать ее домой. В момент ЧП, сообщает родня погибшей, у медперсонала были в наличии кислородные баллоны, но они внезапно оказались пустыми. Сын умершей женщины помогал их даже поднимать наверх. Теперь семья намерена обратиться в прокуратуру.

Под присмотром экс-оборонщика

Непосредственной причиной аварии пока называют изношенность оборудования и системные сбои. Причем ЧП произошло за час до запуска резервной кислородной линии, с помощью которой хотели снизить нагрузку на основную. Сейчас подача кислорода в больницу полностью восстановлена. Кроме того, в госпиталь завезли 15 тонн жидкого кислорода из других регионов — Краснодарского и Ставропольского краев, а также Кабардино-Балкарии.

Между тем авария обрастает все новыми подробностями.

По информации Lifeshot, в больнице Владикавказа не было документов на систему подачи кислорода. Ни один сотрудник также не проходил обучение работе с ней и не имел права ею пользоваться. Оборудование обслуживал бывший сотрудник оборонного завода, примерно знавший ее устройство.

Более того, Ростехнадзор предупреждал руководителей госпиталя о том, что их оборудование не состоит на учете в реестре и его никто не проверяет. А в марте 2021 года на медучреждение составили даже протокол о «Нарушении требований промышленной безопасности». Периодически сотрудники ведомства приходили в больницу, но им заявляли, что все недочеты устраняются. Не исключено также, что причиной происшествия стало нахождение кислородной трубы рядом с электрокабелями, возможно, трещины возникли на каком-то шве или стыке.

Давление ниже нормы

Журналисты обратили внимание на то, что и в управлении госпиталем далеко не все стабильно. За время пандемии в нем сменилось два главврача и три их зама. Каждый раз им объясняли нормы использования кислородного оборудования, но поскольку люди увольнялись, каждый раз эту работу приходилось проводить сначала.

Вот и новый руководитель больницы обещал привести кислородное оборудование в порядок, но по факту этого сделано не было. Сами врачи, пишет Mash, неоднократно жаловались на давление в системе ниже нормы — двух атмосфер.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование происшествия взял под свой личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, на месте работают реаниматологи центра медицины катастроф Минздрава и специалисты Росздравнадзора.

На данный момент все коронавирусные больницы Северной Осетии обеспечены кислородом.

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