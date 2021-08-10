Число погибших из-за аварии с подачей кислорода во Владикавказе увеличилось до 11

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Еще два человека умерли в больнице в Северной Осетии из-за аварии с подачей кислорода для больных коронавирусом. Всего погибших пациентов стало 11. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает ТАСС.

— Еще двое мужчин умерли после аварии с кислородом в больнице Северной Осетии, число погибших увеличилось до 11, — говорится в сообщении Telegram-канала агентства.

В понедельник, 9 августа, после поломки оборудования в больнице во Владикавказе погибли девять человек с коронавирусом. Труба с кислородом прорвалась под землей, из-за чего пациентам его не хватило.

По факту происшествия региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Во вторник минздрав региона сообщил, что для больных коронавирусной инфекцией в больницах Северной Осетии налажена бесперебойная поставка кислорода. В медицинское учреждение Владикавказа, где из-за прорыва трубы с ним умерли девять пациентов, кислород поступает в необходимом объеме.