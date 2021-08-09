«Демонизировать вирус»: ждать ли всплеска COVID-19 у детей после 1 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Детские больницы в штате Флорида (США) оказались переполнены пациентами с COVID-19. Это происходит на фоне всплеска случаев заражения штаммом «дельта», пишут в прессе. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, стоит ли в России ожидать всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей и как мы можем противостоять инфекции.

Как рассказал депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, россиянам «нужно готовиться» к всплеску заболеваемости коронавирусом среди детей с началом учебного года, а не ожидать его. Поможет в этом профилактика.

— Начиная от качественного ремонта школ, чтобы было максимально удобно с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий, с точки зрения питания детей во всех возрастных группах и прежде всего в начальной школе, — сказал врач.

Также он отметил, что подготовка к учебному году должна коснуться и учителей. Они должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции.

— А дальше будем смотреть, как будет меняться ситуация. Посмотрим, — подчеркнул Онищенко.

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что, несмотря на сообщения в прессе о том, что «дельта» чаще диагностируется у молодых людей и детей, по сравнению с предыдущими штаммами, ситуация на данный момент не страшна.

— Пока постулат остается прежним: коронавирус, все его штаммы безвредны для детей. А синдром Кавасаки, мультивоспалительный синдром вызываются любыми разновидностями вируса, и гриппа, и аденовируса, и энтеровируса, и ротавируса. Он безвреден для детей и несмертелен для молодых, — сказал Мясников.

По его словам, сообщения в СМИ о переполненных пациентами детских больницах направлены на агитацию вакцинироваться против коронавируса. Однако демонизировать вирус в этом плане не нужно, сказал врач. Конечно, от ковида умирают люди, но 90 процентов из них старше 65 лет и имели хронические заболевания, отметил собеседник издания.

— В первую волну у нас на круг с мультивоспалительным синдромом коронавируса в Москве лежали, по-моему, 160 детей. Эта цифра на фоне сотен тысяч больных — она, вы же понимаете... Все-таки надо смотреть правде в глаза, хорошей и счастливой: коронавирус реально не осилит наших детей, — отметил доктор.

Он подчеркнул, что не старается отговорить граждан от вакцинации против ковида. Также Мясников отметил, что грипп (две его волны) всегда «убивал наших детей, молодежь и стариков».

— Коронавирус — только старики. И, слава богу, на сегодняшний день это — факт, — заключил доктор.

В начале июля Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Вечерняя Москва» собрала всю важную информацию о том, как будет проходить вакцинация и почему несовершеннолетним важно прививаться.

Вакцинация несовершеннолетних проводится тем же «Спутником», который используется для иммунизации взрослых. Единственное отличие — меньшая дозировка препарата. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Эксперты отмечали, что дети и подростки зачастую переносят коронавирус в легкой форме. Если они не входят в группу с более высоким риском развития тяжелого COVID-19, их следует прививать в менее срочном порядке, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских сотрудников.

Московские врачи за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции 2618 человек. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. Всего за время пандемии, пройдя лечение от COVID-19, выздоровели после заражения им 1 392 213 москвичей.

За последние сутки в столице выявлено 2150 новых случаев коронавируса, госпитализированы 673 человека, 59 пациентов скончались. Еще 396 жителей Москвы находятся на аппаратах ИВЛ. В России за прошедшие сутки выявили 22 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.