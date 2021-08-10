Среди жертв кислородной трагедии в Северной Осетии оказалась москвичка

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В больнице в Северной Осетии из-за аварии с подачей кислорода для больных коронавирусом погибли одиннадцать человек. Одна из жертв трагедии — 60-летняя москвичка. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает «МК».

По данным издания, погибшей оказалась московская пенсионерка Елена Сергеевна Ботоева. В Осетию она приехала в 20-х числах июня вместе с мужем, чтобы отдохнуть и навестить родственников — сестру и брата. Примерно за десять дней до трагедии она заболела коронавирусом.

Из-за хронических заболеваний и лишнего веса болезнь протекала тяжело. В какой-то момент Елена Сергеевну решили перевести для лечения во Владикавказ. Тогда ее состояние уже оценивалось как тяжелое.

По словам сестры погибшей, последний раз она видела ее в реанимации 5 августа. Елена Сергеевна жаловалась на работу медперсонала и просила забрать ее домой. В этот же день врачи ввели ее в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

— «Задохнули» ее, не дали кислород. У них были баллоны, но, как выяснилось, пустые. Они бегали туда-сюда, подвозили эти баллоны, а что толку. Сын погибшей помогал поднимать эти баллоны, — сказала сестра Ботоевой.

Родственники Елена Сергеевны сообщили, что собираются обращаться в прокуратуру.

В понедельник, 9 августа, после поломки оборудования в больнице во Владикавказе погибли девять человек с коронавирусом. Труба с кислородом прорвалась под землей, из-за чего пациентам его не хватило.

По факту происшествия региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Во вторник минздрав региона сообщил, что для больных коронавирусной инфекцией в больницах Северной Осетии налажена бесперебойная поставка кислорода.