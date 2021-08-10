Глава СКР взял на контроль расследование гибели пациентов во Владикавказе

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели девяти пациентов одной из больниц Владикавказа. Об этом в понедельник, 9 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Поручение дано руководству территориального следственного органа. Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль, сообщается на официальном сайте СКР.

Инцидент произошел 9 августа в клинической больнице скорой помощи Владикавказа. Пациенты были заражены коронавирусом, они погибли из-за нехватки кислорода после поломки оборудования. Всего в реанимации был 71 пациент, но не все из них находились «на кислороде», уточнил представитель местного минздрава.

По факту происшествия региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев, ситуация с кислородом в больнице во Владикавказе стабильная, работает резервная линия. Также была запрошена плановая поставка кислорода из соседних регионов.