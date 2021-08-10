СК задержал главного врача больницы во Владикавказе, где погибли 11 пациентов

Фото: СК РФ

Правоохранители задержали главного врача больницы во Владикавказе, где погибли 11 пациентов из-за сбоя в работе системы кислородного обеспечения. Об этом сообщили в региональном СУ СК во вторник, 10 августа.

— В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы, — рассказал представитель ведомства.

Правоохранительные органы в рамках проверки инцидента выявили в больнице технические проблемы и халатность в работе должностных лиц, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Емкости с кислородом поступили в больницу шесть-восемь лет назад — по предварительным данным, без документов, приводит слова Меняйло РИА Новости.

9 августа после поломки оборудования в больнице во Владикавказе погибли девять человек с коронавирусом. Труба с кислородом прорвалась под землей, из-за чего пациентам его не хватило.

Всего в реанимации был 71 пациент. Не все из этих людей были «на кислороде», уточнили позже в местном минздраве.

По факту происшествия региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

10 августа в больнице умерли еще двое мужчин. Минздрав региона сообщил, что для пациентов с COVID-19 в больницах Северной Осетии налажена бесперебойная поставка кислорода.