Байден поручил выделить Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона
Президент США Джо Байден поручил руководителю Госдепа Энтони Блинкену выделить 60 миллионов долларов из средств Пентагона для помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме.
— Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия... направить до 60 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине, — говорится в меморандуме главы государства на сайте Белого дома.
25 августа заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон заявила, что несколько стран создадут специальный фонд для противодействия влиянию России на южные и восточные территории Украины. Среди них — Великобритания, Канада и Швеция.
Фонд «Партнерство за сильную Украину» должен начать работу в декабре 2021 года и намерен привлечь за несколько лет до 35 миллионов фунтов средств.
Тратить деньги учредители фонда намерены на повышение качества коммунальных услуг якобы пострадавших регионов, увеличению доходов домашних хозяйств в них, а также расширению связей между регионами, разделенными конфликтом. Властям регионов будут оказываться технические консультации и выдаваться суммы на грантовую поддержку.