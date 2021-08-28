Байден поручил выделить Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона

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Президент США Джо Байден поручил руководителю Госдепа Энтони Блинкену выделить 60 миллионов долларов из средств Пентагона для помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

— Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия... направить до 60 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине, — говорится в меморандуме главы государства на сайте Белого дома.

25 августа заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон заявила, что несколько стран создадут специальный фонд для противодействия влиянию России на южные и восточные территории Украины. Среди них — Великобритания, Канада и Швеция.

Фонд «Партнерство за сильную Украину» должен начать работу в декабре 2021 года и намерен привлечь за несколько лет до 35 миллионов фунтов средств.

Тратить деньги учредители фонда намерены на повышение качества коммунальных услуг якобы пострадавших регионов, увеличению доходов домашних хозяйств в них, а также расширению связей между регионами, разделенными конфликтом. Властям регионов будут оказываться технические консультации и выдаваться суммы на грантовую поддержку.