Страны Запада создадут фонд против влияния России на Украину

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Несколько стран создадут специальный фонд для противодействия влиянию России на южные и восточные территории Украины. Среди них Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США, сообщила в среду, 25 августа, заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон.

— Сегодня в Киеве заместитель министра иностранных дел Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон анонсировала создание нового фонда «Партнерство за сильную Украину», — говорится в сообщении посольства Великобритании в Киеве, опубликованном в его аккаунте на Facebook.

Фонд должен начать работу в декабре 2021 года и намерен привлечь за несколько лет до 35 миллионов фунтов средств. Тратить деньги учредители фонда намерены на повышение качества коммунальных услуг якобы пострадавших регионов, увеличению доходов домашних хозяйств в них, а также расширению связей между регионами, разделенными конфликтом.

Властям регионов будут оказываться технические консультации и выдаваться суммы на грантовую поддержку.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на форуме «Крымская платформа» не будет некоторых лидеров западных стран, так как они «боятся» России. По итогам проходящего на Украине международного саммита «Крымская платформа» была принята итоговая декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».