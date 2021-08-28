Первый самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Гаити

Фото: АГН Москва

В Гаити прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из России для пострадавших от землетрясения. Об этом сообщил посол России в Венесуэле и Республике Гаити по совместительству Сергей Мелик-Багдасаров.

— Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ по реагированию на ЧС, — рассказал дипломат.

Прибытие второго рейса с гуманитарной помощью ожидается на днях, добавил он. Всего планируется поставка двух травматических модулей, которые могут удовлетворить острые медицинские потребности страны в проведении хирургических операций, приводит слова Мелика-Багдасарова ТАСС.

16 августа сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 1297 человек. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживает около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2 балла. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли. Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе.