Президент Казахстана объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрыве на военном объекте

Фото: Резиденция президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим в результате взрывов на военном складе на юге республики. Об этом в субботу, 28 августа, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что число погибших при взрыве на складе воинской части в Жамбылской области в Казахстане выросло до 12 человек.

Взрыв на складе воинской части в Казахстане прогремел в четверг, 26 августа. В настоящий момент следственно-оперативная группа разбирается в причинах и обстоятельствах инцидента. Глава Министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что не исключает вероятности умышленного поджога.