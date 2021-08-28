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Президент Казахстана объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрыве на военном объекте

Полина Долганова

Общество
Президент Казахстана объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрыве на военном объекте
Фото: Резиденция президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим в результате взрывов на военном складе на юге республики. Об этом в субботу, 28 августа, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что число погибших при взрыве на складе воинской части в Жамбылской области в Казахстане выросло до 12 человек.

Взрыв на складе воинской части в Казахстане прогремел в четверг, 26 августа. В настоящий момент следственно-оперативная группа разбирается в причинах и обстоятельствах инцидента. Глава Министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что не исключает вероятности умышленного поджога.

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