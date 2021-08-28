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Петр Бирюков: ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%

Василий Плиткин

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Петр Бирюков: ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В этом году запланирован ремонт около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров, в настоящее время работы выполнены на 70%. Ремонт проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что одна из задач — убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП.

Выполнены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей — Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

В настоящее время работы проходят на более 130 объектах, в том числе участках Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, Братеевском мосту.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней — линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.

— Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре, — заключил заместитель мэра.

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