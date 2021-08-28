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Более 77 тысяч питомцев приняли в московских клиниках с начала лета

Полина Долганова

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Более 77 тысяч питомцев приняли в московских клиниках с начала лета
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 77 тысяч животных посетили ветеринарные клиники Москвы с начала лета. Чаще всего питомцам делали прививки от различных инфекций — 36 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Отмечается, что из всех посетителей за лето в столичные клиники пришло около 42 тысяч собак и примерно 34 тысячи кошек.

К ветеринарам также обращались хозяева кроликов, крыс, попугаев и других братьев наших меньших.

Особой популярностью в летний сезон пользовались терапевты — их посетили 33 тысячи питомцев.

Летом хозяева животных также нередко обращались за услугой оформления документов для перевозки питомцев куда-либо. С начала июня было оформлено 11 тысяч таких документов.

В пресс-службе подытожили, что в Москве в настоящее время работает 26 государственных клиник, в которых ветеринары могут обслужить животных, передает ТАСС.

19 августа 1960 года Белка и Стрелка совершили орбитальный полет и вернулись на Землю. Но перед тем, как стать космонавтами и войти в историю, собаки прошли строгий отбор. Главный критерий — крепкое здоровье. Для того чтобы ваш питомец тоже был здоровым и, возможно, совершил свое космическое путешествие, важно придерживаться правил по уходу, содержанию и питанию, а также приводить его на диспансеризацию. Об этом рассказали специалисты столичного Комитета ветеринарии.

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