Москвичам рассказали, когда в столице придут первые заморозки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первые ночные заморозки могут прийти в Москву в конце первой декады сентября. Самый ранний срок прихода похолодания в столицу — 6 сентября. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Заморозки по Москве могут начаться в первой декаде сентября, в конце декады. То есть они в это время не исключены и не являются чем-то неординарным, — отметила специалист.

По ее словам, в последнее время в городе наблюдается достаточно теплая погода, поэтому дата первых заморозков может сдвигаться.

Макарова подытожила, что минусовая температура не должна прийти в Москву раньше ноября. Однако в случае с постоянным изменением климата и глобальным потеплением прогнозировать что-либо со стопроцентной уверенностью не стоит, передает ТАСС.

Москва и область останутся в субботу, 28 августа, на юго-западной периферии антициклона. Температура в столице составит 22–24 градуса при отсутствии осадков. Ветер восточный пять–десять метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. При этом относительная влажность воздуха будет на отметке около 45 процентов.

В целом в регионе сохранится комфортная температура, а содержание кислорода по-прежнему находится в пределах нормы. Подобные внешние условия не являются нагрузочными для метеозависимых людей