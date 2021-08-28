Россиянка Прокофьева выиграла паралимпийское золото по настольному теннису

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Спортсменка из России Елена Прокофьева выиграла золотую медаль по настольному теннису на текущих Паралимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в субботу, 28 августа.

В финале россиянка одержала победу над французской теннисисткой Леа Фердне.

До этого россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра.

Хинчагов показал результат 15,78 метра. Второе место занял тунисец Ахмед Бен Мослах, показавший результат 14,50. Бронзу взял бразилец Жоао Виктора Тейшейры де Соузы Силвы с результатом 14,45.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.