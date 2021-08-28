Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стала известна причина посещения полицейскими Тилля Линдеманна

Полина Долганова

Происшествия
Стала известна причина посещения полицейскими Тилля Линдеманна
Фото: youtube/TillLindemann_official

Полиция во время ночного визита солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна проинформировала его о необходимости соблюдать санитарные ограничения на массовых мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в субботу, 28 августа, Интерфаксу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

К фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который в настоящее время находится в России, пришли полицейские. Об этом в субботу, 28 августа, написал Telegram-канал RT.

Как сообщали очевидцы, артист пребывает в селе Завидово Тверской области. На фотографиях, которые попали в Сеть, было видно самого музыканта и нескольких полицейских.

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщила дирекция мероприятия.

Фестиваль состоится на Красной площадки 4 и 5 сентября.

Читайте также:
полициямассовое мероприятиеТилль Линдеманн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте