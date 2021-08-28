Стала известна причина посещения полицейскими Тилля Линдеманна

Фото: youtube/TillLindemann_official

Полиция во время ночного визита солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна проинформировала его о необходимости соблюдать санитарные ограничения на массовых мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в субботу, 28 августа, Интерфаксу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

К фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который в настоящее время находится в России, пришли полицейские. Об этом в субботу, 28 августа, написал Telegram-канал RT.

Как сообщали очевидцы, артист пребывает в селе Завидово Тверской области. На фотографиях, которые попали в Сеть, было видно самого музыканта и нескольких полицейских.

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщила дирекция мероприятия.

Фестиваль состоится на Красной площадки 4 и 5 сентября.