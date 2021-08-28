В России выявили 19 492 новых случая коронавируса за сутки

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За последние 24 часа в России зафиксировали 19 492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Отмечается, что 6,7 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние сутки в стране также зафиксировали 799 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 за день в РФ полностью поправились 19 411 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москвы. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1498 случаев заболевания коронавирусом.

В августе в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снизилась смертность от COVID-19. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в России в июле 2021 года смертность выросла в годовом измерении на 18,6 процента. При этом число летальных исходов от коронавируса и его последствий остается на прежнем уровне.