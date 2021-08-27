Голикова заявила о спаде смертности от COVID-19 в Москве

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В августе в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снизилась смертности от COVID-19. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в России в июле 2021 года смертность выросла в годовом измерении на 18,6 процента. При этом число летальных исходов от коронавируса и его последствий остаются на прежнем уровне.

— За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне, — отметила Голикова.

При этом в Санкт-Петербурге и Москве смертность снижается из-за «увеличения охвата населения вакцинацией», пояснила вице-премьер, которую цитирует Интерфакс.

Голикова также заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н» в четверг, 26 августа. Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

До этого, 17 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Ранее в стране были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».