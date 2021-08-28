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Столичные врачи вылечили от коронавируса 2040 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 2040 пациентов за сутки
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2040 пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 441 166 пациентов.

За последние сутки в городе выявили 1498 случаев заболевания. За последние 24 часа в столице госпитализировали 527 человек, 55 москвичей скончались. По состоянию на 28 августа на ИВЛ находятся 294 человека.

Более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

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