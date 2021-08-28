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Россиянин Жданов выиграл на Паралимпиаде в комплексном плавании с мировым рекордом 

Полина Долганова

Спорт
Россиянин Жданов выиграл на Паралимпиаде в комплексном плавании с мировым рекордом 
Фото: paralymp.ru

Российский спортсмен Роман Жданов с мировым рекордом выиграл паралимпийское золото в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Об это стало известно в субботу, 28 августа.

До этого спортсменка из России Елена Прокофьева выиграла золотую медаль по настольному теннису на текущих Паралимпийских играх в Токио.

В финале россиянка одержала победу над французской теннисисткой Леа Фердне.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

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