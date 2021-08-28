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Старейшая жительница Италии скончалась на 113-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Старейшая жительница Италии скончалась на 113-м году жизни
Фото: pixabay.com

Самая пожилая жительница Италии Мария Олива скончалась на 113-м году жизни в сицилийской провинции Энна. Там итальянка проживала всю свою жизнь. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает издание Corriere della Sera.

У женщины было восемь детей и 58 внуков и правнуков.

В 1927 году Олива заключила брак с любимым мужчиной. В 1965-м году она стала вдовой. До конца жизни пенсионерка жила в деревне и питалась только той пищей, которая росла у нее в саду.

В возрасте 109 лет, в 2018 году, итальянка встретилась с Римским Франциском.

Отмечается, что в свой последний день рождения Олива пребывала в хорошем настроении и бодро отвечала на телефонные поздравления близких.

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